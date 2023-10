Brasileiras Luisa Stefani e Ingrid Martins são eliminadas no WTA 1000 de Pequim

O grande momento vivido pelas brasileiras Luisa Stefani e Ingrid Martins no WTA 1000 de Pequim chegou ao fim. Pela semifinal, na manhã deste sábado (7), elas foram derrotadas por 2 sets a 0 pela espanhola Sara Sorribes Tormo e a checa Marie Bouzková. As parciais foram um duplo 6/2.

Com o triunfo tranquilo, Sorribes Tormo e Bouzková enfrentarão a mexicana Giuliana Olmos e a taiwanesa Chan Hao-ching, que venceram a polonesa Magda Linette e a americana Peyton Sterns nesta madrugada por 2 sets a 0, em jogo apertado, que teve parciais de 7/5 e 6/4. A disputa pelo título nas duplas femininas está prevista para às 23h deste sábado.

Stefani e Martins deixam o WTA 1000 com um excelente campanha, que mantém Luisa no top 10 de duplas do WTA e coloca Ingrid no top 50 do ranking, sua melhor marca na carreira até o momento. Na sexta, elas haviam superado a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva, cabeças de chave número oito, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.