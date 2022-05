Brasileirão: Botafogo x Fortaleza tem horário alterado pela CBF

O jogo entre Botafogo e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, teve o horário alterado. A partida agora será às 16 horas (de Brasília), não mais às 18h. A Federação Cearense de Futebol (FCF) informou a mudança realizada pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta segunda-feira (9).

O motivo da mudança de horário foi para ajuste de programação na grade da Rede Globo, que vai transmitir a partida.

Botafogo e Fortaleza se enfrentam no domingo (15), no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão.