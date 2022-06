Brasileira Bia Haddad quebra tabu e vence primeiro WTA 250 da carreira

Bia Haddad venceu pelo Brasil o WTA 250, neste domingo (12), e se sagrou a primeira brasileira campeã de um torneio profissional de tênis na grama desde Maria Esther Bueno, em 1968, quebrando um jejum de 54 anos. Bia derrotou a americana Alison Risk, número 40 do mundo, por dois sets a 1 (6/4, 1/6 e 6/3), em Nottingham, na Inglaterra.

O título histórico também é inédito na carreira da tenista que entrará, pela primeira vez, no Top 40 do ranking da WTA ocupando a 32ª posição. "Cheguei aqui sem nenhuma expectativa. Vim para melhorar meu jogo, a cada ponto dando meu 100% (...) só queria lutar e cheguei mais forte para esta final", comemorou Bia em entrevista pós jogo.

Brazilian women to win a title on grass in the Open Era:



🇧🇷 Maria Bueno (1968, Eastbourne 🏆 Essex 🏆)

🇧🇷 Beatriz Haddad Maia (2022, Nottingham 🏆)#RothesayOpen pic.twitter.com/accE6lSMwh