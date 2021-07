Brasil x Hungria no handebol feminino; veja horário e onde assistir

A equipe feminina do Brasil de handebol entra em campo nesta segunda-feira (26), às 23h (horário de Brasília), contra a Hungria. O duelo, válido pela 2ª rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos, acontece no Yoyogi National Gymnasium, em Tóquio (JAP). O SporTV transmitirá o confronto ao vivo.

Após empatar com as atuais campeãs olímpicas, o Comitê Olímpico Russo, na estreia do handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil buscará conquistar sua primeira vitória no torneio. A equipe brasileira conta com a cearense Adriana "Doce" Cardoso entre as convocadas.

O Brasil figura no Grupo B, considerado o grupo da morte, por ter: Suécia, Comitê Olímpico Russo, França, Hungria e Espanha.

Ficha técnica

Brasil x Hungria - 2ª rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos

Local: Yoyogi National Gymnasium, em Tóquio (JAP)

Horário: 23h (de Brasília)

Transmissão: SporTV