Brasil x Holanda pelo Mundial de Vôlei feminino: veja horário e onde assistir

O Brasil enfrenta a Holanda nesta sexta-feira, em mais um jogo da segunda fase do Campeonato Mundial de Vôlei. O duelo é decisivo para a seleção na briga por vaga nas quartas de final. A partida será às 15h15 (hora de Brasília), em Roterdã.

A seleção já venceu a favorita Itália e Porto Rico nessa segunda fase e acumulou a terceira vitória seguida na competição. Ao todo, a equipe tem 17 pontos, além de seis vitórias e uma derrota. A equipe precisa apenas ficar entre as quatro melhores seleções para avançar de fase.

A Holanda está em sexto do Grupo E. A equipe soma 12 pontos numa campanha com quatro vitórias e duas derrotas. Nessa fase, a equipe venceu a Argentina e foi derrotada pela China.

O histórico entre as equipes traz grande vantagem para o Brasil. Os times já se enfrentaram 14 vezes desde 2010. A seleção venceu 13 e perdeu uma. A única vitória holandesa foi na Copa do Mundo de 2019. O último duelo entre os grupos foi na Liga das Nações deste ano, com vitória para o time comandado por Zé Roberto.

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

ESCALAÇÃO

Brasil: Macris, Gabi, Pri Daroit, Carolana, Carol Gattaz, Tainara e Natinha (L).

VEJA JOGOS DO BRASIL NA 2ª FASE DO MUNDIAL DE VÔLEI FEMININO

04/10 (terça-feira), às 12h15 (horário de Brasília) — Brasil 3 × 2 Itália

06/10 (quinta-feira), às 11h (horário de Brasília) — Brasil 3 x 0 Porto Rico

07/10 (sexta-feira), às 15h15 (horário de Brasília) — Brasil x Holanda

08/10 (sábado), às 12h (horário de Brasília) — Brasil x Bélgica

