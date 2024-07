Brasil x Alemanha no basquete masculino das Olimpíadas: veja horário e onde assistir

A seleção de basquete do Brasil entra em quadra nesta terça-feira (30), a partir das 16h (de Brasília), em jogo da segunda rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Paris. As equipes se enfrentam no Estádio Pierre Mauroy.

A seleção canarinho vem de derrota para a França por 78 a 66. A seleção comandada por Aleksandar Petrovic deve ter o retorno de Raulzinho, após se recuperar de lesão muscular no pré-olímpico. O Brasil não é favorito e aposta na partida da última rodada, contra os japoneses, para avançar de fase.

Adversária do dia, a Alemanha, atual campeã mundial, venceu o Japão na estreia da competição por 97 a 77. Doze seleções disputam o pódio olímpico. Os dois melhores times de cada grupo e os dois melhores terceiros lugares avançam de fase.

ATLETAS DO BRASIL RELACIONADOS:

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Free Agent

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Free Agent

Léo Meindl - Tokyo-JPN

Guilherme Santos - Golden State Warriors -EUA

Didi Louzada - Free Agent

Bruno Caboclo - Partizan Belgrado-SRB

João Marcelo “Mãozinha” - Free Agent

Lucas Dias - SESI Franca

Cristiano Felício - Sendai 89ers-JPN

SERVIÇO:

BRASIL X ALEMANHA

Data e hora: 30/07, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Pierre Mauroy, em Paris (FRA)