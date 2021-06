Brasil vence Bulgária e assume liderança provisória da Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Masculina do Brasil venceu mais uma partida da Liga das Nações de Vôlei. Nesta quinta-feira (10), a equipe comandada por Carlos Schwanke venceu a Bulgária por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/22 e 25/12, e assumiram a liderança provisória do torneio, com 21 pontos.

Em quadra, Carlos Schwanke mandou uma equipe mesclada com titulares e reservas. Com solidez defensiva e eficácia nos ataques, a Seleção Brasileira não tomou conhecimento dos búlgaros e triunfou com tranquilidade.

Situação na tabela

Com a vitória, o Brasil assumiu a liderança provisória da Liga das Nações de Vôlei, com 21 pontos conquistados em oito partidas disputadas. Ao todo, os comandados de Carlos Schwanke, obtiveram sete vitórias e apenas uma derrota (para a França).

Próximo adversário

A Seleção Brasileira Masculina volta à quadra nesta sexta-feira (11) contra a Polônia, às 16h, em duelo que fecha a 3ª rodada da Liga das Nações de Vôlei.

