Brasil terá 277 atletas disputando as Olimpiadas de Paris-2024, com maioria feminina pela 1ª vez

A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos Paris 2024 está fechada. Ao todo, 277 atletas representarão o Brasil em 39 modalidades. Pela primeira vez na história, o Time Brasil vai ter maioria feminina pela primeira vez na história. Serão 153 são mulheres, o que representa 55% do total — em Tóquio 2020 eram 47%.

ASSISTA AO VÍDEO

Em termos de números totais, a delegação para Paris-2024 é a terceira maior da história do esporte brasileiro. A recordista, é a do Rio-2016, com 465 atletas, em razão dos convites que os anfitriões dos Jogos Olímpicos recebem para disputar todas as modalidades do programa olímpico. E a segunda maior foi a de Tóquio-2020, com 301.

Curiosamente, a Olimpíada de Paris-2024 será a primeira em que haverá total igualdade de gênero quanto às vagas disponíveis nos eventos esportivos. Das 10.500 vagas, 5.250 serão preenchidas por mulheres e 5.250, por homens.

Confira abaixo a lista de vagas garantidas pelo Brasil em Paris 2024

Águas abertas

- Feminino

Ana Marcela Cunha (10km)

Viviane Jungblut (10km)

- Masculino

Guilherme Costa (10km)*

*ATLETA TAMBÉM COMPETIRÁ EM PROVAS DA NATAÇÃO

Atletismo

- Feminino -

Ana Carolina Azevedo - 100m e 200m

Ana Caroline Miguel da Silva – arremesso do peso

Andressa Oliveira de Morais – lançamento do disco

Chayenne Pereira da Silva – 400m com barreiras

Eliane Martins – salto em distância

Érica Sena – 20 km marcha atlética

Flávia Maria de Lima – 800m

Gabriela de Souza Muniz – 20 km marcha atlética

Gabriele Sousa dos Santos – salto triplo

Izabela Rodrigues da Silva – lançamento do disco

Jucilene Sales de Lima – lançamento do dardo

Juliana de Menis Campos – salto com vara

Lissandra Campos – salto em distância

Lorraine Barbosa - 200m

Tatiane Raquel da Silva – 3.000m com obstáculos

Tiffani Marinho - 400m

Valdileia Martins – salto em altura

Vitória Rosa - 100 m

Viviane Lyra – 20 km marcha atlética – maratona de marcha atlética em revezamento misto

- Masculino -

Alison dos Santos – 400m com barreiras e revezamento 4x400m

Almir Cunha dos Santos – salto triplo

Caio Bonfim – 20km marcha atlética e maratona de marcha atlética em revezamento misto

Daniel Ferreira do Nascimento – maratona

Darlan Romani – arremesso do peso

Douglas Hernandes – revezamento 4x400m

Eduardo Rodrigues de Deus – 110m com barreiras

Erik Cardoso - 100m e revezamento 4x100m

Felipe Bardi – 100m e revezamento 4x100m

Fernando Carvalho Ferreira – salto em altura

Gabriel Aparecido Garcia – revezamento 4x100m

Jadson Erick Soares Lima – revezamento 4x400m

José Fernando Ferreira Santana – decatlo

Lucas Carvalho – 400m e revezamento 4x400m

Lucas Conceição Vilar – revezamento 4x400m

Lucas Marcelino dos Santos – salto em distância

Luiz Maurício Dias – lançamento do dardo

Matheus Gabriel Corrêa – 20km marcha atlética

Matheus Lima da Silva – 400m, 400m com barreiras e revezamento 4x400m

Paulo André Camilo de Oliveira – 100m e revezamento 4x100m

Pedro Henrique Nunes – lançamento do dardo

Rafael Pereira – 110m com barreiras

Renan Gallina – 200m e revezamento 4x100m

Welington da Silva Morais – arremesso do peso

Badminton

- Feminino

Juliana Viana

- Masculino

Ygor Coelho

Basquete

Equipe masculina

Boxe

- Feminino -

Bárbara Santos (66kg)

Beatriz Ferreira (60kg)

Caroline Almeida (50kg)

Jucielen Romeu (57kg)

Tatiana Chagas (54kg)

- Masculino -

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (92kg)

Luiz Oliveira (57kg)

Michael Trindade (51kg)

Wanderley Pereira (80kg)

Canoagem slalom

- Feminino

Ana Sátila (K1, C1 e Cross)

- Masculino

Pedro Gonçalves (K1 e Cross)

Canoagem velocidade

- Canoa masculina -

Isaquias Queiroz (C1 1000m e C2 500m)

Jacky Godmann (C2 500m)

Mateus Nunes (C1 1000m)

- Caiaque masculino -

Vagner Souta (K1 1000m)

- Canoa feminina -

Valdenice Conceição (C1 200m)

- Caiaque feminino -

Ana Paula Vergutz (K1 500m)

Ciclismo BMX Racing

- Feminino -

Paola Reis

Ciclismo BMX Freestyle

- Masculino -

Gustavo Bala Loka

Ciclismo estrada

- Feminino

Ana Victoria Magalhães

- Masculino

Vinicius Rangel

Ciclismo Moutain Bike

- Feminino

Raiza Goulão

- Masculino

Ulan Bastos

Esgrima

- Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

- Masculino

Guilherme Toldo (florete)

Futebol

- Feminino

Equipe

Ginástica artística

- Feminino

Flávia Saraiva

Jade Barbosa

Julia Soares

Lorrane Oliveira

Rebeca Andrade

- Masculino

Arthur Nory

Diogo Soares

Ginástica rítmica

Bárbara Domingos - individual

Débora Medrado - conjunto

Maria Eduarda Arakaki - conjunto

Nicole Pircio - conjunto

Sofia Madeira - conjunto

Victória Borges - conjunto

Ginástica trampolim

- Feminino

Camilla Lopes

- Masculino

Rayan Castro

Handebol

- Feminino

Equipe

Hipismo Adestramento

João Victor Oliva

Hipismo Completo

Carlos Ramadam Parro

Marcio Carvalho Jorge

Rafael Mamprim Losano

Ruy Leme da Fonseca

OBS: Equipe (3 titulares + 1 reserva)

Hipismo Saltos

Yuri Mansur

Stephan de Freitas Barcha

Rodrigo Pessoa

Pedro Veniss

OBS: Equipe (3 titulares + 1 reserva)

Judô

- Feminino

Natasha Ferreira (48kg)

Larissa Pimenta (52kg)

Rafaela Silva (57kg)

Ketleyn Quadros (73kg)

Mayra Aguiar (78kg)

Beatriz Souza (+78kg)

- Masculino

Michel Augusto (60kg)

William Lima (66kg)

Daniel Cargnin (73kg)

Guilherme Schimidt (81 kg)

Rafael Macedo (90kg)

Leonardo Gonçalves (100kg)

Rafael Silva (+100kg)

Levantamento de Pesos

- Feminino

Amanda Schott (até 71kg)

Laura Amaro (até 81kg)

Natação

- Feminino

Ana Carolina Vieira (4x100m livre e 4x100m medley misto)

Beatriz Dizotti (1500m livre)

Gabrielle Roncatto (400m livre e 4x200m livre)

Giovana Reis (4x100m livre)

Maria Fernanda Costa (200m e 400m livre, 4x100m e 4x200m livre)

Maria Paula Heitmann (4x200m livre)

Stephanie Balduccini (4x100m e 4x200m livre e 4x100m medley misto)

- Masculino

Breno Correia (4x100m livre)

Eduardo Moraes (4x200m livre)

Fernando Scheffer (4x200m livre)

Gabriel Santos (4x100m livre)

Guilherme Basseto (4x100m medley misto)

Guilherme Caribé (50m e 100m livre e 4x100m livre)

Guilherme Costa (200m, 400m e 800m livre e 4x200m livre)*

*ATLETA TAMBÉM COMPETIRÁ NAS ÁGUAS ABERTAS

Kayky Mota (100m borboleta e 4x100m medley misto)

Marcelo Chierighini (100m livre e 4x100m livre)

Murilo Sartori (4x200m livre)

Nicolas Albiero (200m borboleta)

Pentatlo moderno

- Feminino

Isabella Abreu

Remo

- Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

- Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

Rugby

- Feminino

Equipe

Saltos ornamentais

- Feminino

Ingrid Oliveira - plataforma 10m

- Masculino

Isaac Souza - plataforma 10m

Skate

- Feminino

Dora Varella - park

Gabriela Mazetto - street

Isadora Pacheco - park

Pâmela Rosa - street

Raicca Ventura - park

Rayssa Leal - street

- Masculino

Augusto Akio - park

Felipe Gustavo - street

Giovanni Vianna - street

Kelvin Hoefler - street

Luigi Cini - park

Pedro Barros - park

Surfe

- Feminino

Luana Silva

Tainá Hinckel

Tatiana Weston-Webb

- Masculino

Filipe Toledo

Gabriel Medina

João Chianca

Taekwondo

- Feminino

Caroline Santos (-67kg)

Maria Clara Pacheco (-57kg)

- Masculino

Edival Pontes (-68kg)

Henrique Marques (-80kg)

Tênis

- Feminino

Beatriz Haddad Maia

Laura Pigossi - simples

Luisa Stefani - duplas

- Masculino

Thiago Monteiro - simples e duplas

Thiago Wild - simples e duplas

Tênis de mesa

- Feminino

Bruna Alexandre (individual e equipe)

Bruna Takahashi (individual, equipe e duplas mistas)

Giulia Takahashi (individual e equipe)

- Masculino

Guilherme Teodoro (individual e equipe)

Hugo Calderano (individual e equipe)

Vitor Ishiy (individual, equipe e duplas mistas)

Tiro com arco

- Masculino

Marcus D´Almeida - Recurvo individual

- Feminino

Ana Luiza Caetano - Recurvo individual

- Misto

Atletas do individual disputam as duplas mistas

Tiro esportivo

- Feminino -

Georgia Furquim Bastos - Skeet

Geovana Meyer - Carabina 3 posições e Carabina de ar 10m

- Masculino -

Philipe Chateaubrian - Pistola de ar 10m

Triatlo

- Feminino

Djenyfer Arnold

Vittoria Lopes

- Masculino

Manoel Messias

Miguel Hidalgo

Vela

- Feminino

Gabriela Kidd – Ilca6

Martine Grael e Kahena Kunze - 49erFX

- Masculino

Bruno Fontes - Ilca7

Bruno Lobo – Formula Kite

Matheus Isaac – IQFoil

Marco Grael e Gabriel Simões – 49er

- Misto

Marina Ardnt e João Bulhões - Nacra

Isabel Swan e Henrique Haddad - 470

Vôlei

- Feminino

Equipe

- Masculino

Equipe

Vôlei de praia

- Feminino

Ana Patrícia e Duda

Bárbara Seixas e Carol Solberg

- Masculino

André Stein e George

Evandro e Arthur Lanci

Wrestling

- Feminino

Giullia Penalber



TOTAL:

277 ATLETAS CLASSIFICADOS (153 mulheres, 124 homens)