Brasil e Chile disputam no vôlei de praia masculino neste sábado (24); veja horário e onde assistir

O vôlei de praia masculino começou a disputa nos Jogos Olímpicos de Tóquio ainda na sexta (23), mas segue com outra dupla neste sábado (24). Evandro e Bruno Schmidt estreiam na noite deste sábado (24), às 23h, contra a dupla chilena Marco e Esteban Grimalt.

Onde assistir aos jogos

A partida entre Brasil e Chile está prevista para transmissão na Globo e no SporTV 4.

Além disso, até o momento, todos os confrontos de vôlei de praia masculino têm previsão de veiculação em um dos quatro canais do SporTV, além da própria Globo. Para os usuários do Globoplay, basta acessar o serviço de streaming com uma conta comum para acessar os eventos.

Evandro e Bruno Schmidt, que estreiam neste sábado (24), disputam na chave E que, além do Chile, tem Bryl/Fijalek (Polônia) e Elgraoui/Abisha (Marrocos).

Já Alison e Álvaro Filho, que jogaram na sexta (23), estão no grupo D que, além da Argentina, tem Brouwer/Meeuwsen (Holanda) e Lucena/ Dalhausser (Estados Unidos).

Confira a tabela de jogos do vôlei de praia:

23/7 - 22h - Alison/Álvaro Filho x Azaad/Capogrosso (Argentina) - Globo, BandSports e SporTV 3

24/7 - 23h - Evandro/Bruno Smith x Grimalt M./Grimalt (Chile) - Globo e SporTV 4

27/7 - 0h - Alison/Álvaro Filho x Lucena/ Dalhausser (EUA)

27/7 - 3h - Evandro/Bruno Smith x Elgraoui/Abisha (Marrocos)

29/7 - 9h - Alison/Álvaro Filho x Brouwer/Meeuwsen (Holanda)

30/7 - 9h - Evandro/Bruno Smith x Bryl/Fijalek (Polônia)

