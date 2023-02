Brasil decide Sul-Americano sub-20 contra a Uruguai neste domingo (12)

Assim como diante do Paraguai, coube ao goleiro do Brasil o papel de protagonista do duelo com a Colômbia, nesta quinta-feira, (9), no Estádio El Campín, em Bogotá, pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Kaique, substituindo Mycael, defendeu um pênalti e foi o responsável por segurar o 0 a 0 no placar até o fim.



Na rodada final do Sul-Americano Sub-20, o Brasil decidirá o título com o Uruguai. As classificações para o Mundial da categoria, que acontece em maio na Indonésia, e para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro, já estão garantidas para brasileiros e uruguaios.

O Pan e o Mundial ainda contarão com a Colômbia. Resta a definição de uma vaga para o torneio da Indonésia: Venezuela, Equador e Paraguai estão na disputa.

CONFIRA A ÚLTIMA RODADA DO HEXAGONAL FINAL

DOMINGO

18h | Equador x Paraguai | El Campín;

18h | Venezuela x Colômbia | Metropolitano de Techo;

22h | Brasil x Uruguai | El Campín.