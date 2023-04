Brasil cai no ranking da Fifa, ocupa a 3ª posição e Argentina assume a liderança; veja lista

A seleção da Argentina de Lionel Messi assumiu a liderança do ranking da Fifa, seguida por França e Brasil, de acordo com a classificação divulgada nesta quinta-feira, (6).

A equipe campeã do mundo esteve em campo nas últimas semanas e venceu os amistosos que disputou contra Panamá (2-0) e Curaçao (7-0).

Os argentinos não assumiam essa posição no ranking da Fifa há seis anos. O Brasil, que era o primeiro colocado na classificação anterior, caiu para a terceira posição após a derrota para Marrocos por 2-1 em um amistoso disputado no dia 25 de março. A França, vice-campeã mundial, subiu para a segunda posição após as vitórias sobre Holanda (4-0) e Irlanda (1-0), no início das eliminatórias da Eurocopa-2024.

VEJA OS 10 PRIMEIROS DO RANKING