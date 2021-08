Botafogo-PB x Floresta: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Floresta tem uma difícil missão nesta sexta-feira (20) pela Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Botafogo-PB, líder do Grupo A, às 20h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Sem vencer há seis jogos, o Verdão tenta se distanciar da zona de rebaixamento da competição.

Na tabela de classificação, ocupa a 8ª posição, com 12 pontos. Com 10 participantes no chaveamento, o regulamento prevê o descenso de dois, e o primeiro vem logo atrás: a Jacuipense, com 10. Como o duelo marca a abertura da 13ª rodada, há risco da equipe alviverde ficar no Z-2.

Por isso, o compromisso é importante no planejamento cearense. Estreante na 3ª divisão nacional, a diretoria do time da Vila Manoel Sátiro trabalha em prol da manutenção para brigar por novos objetivos a longo prazo. Vale ressaltar que o Floresta iniciou trabalho no profissional em 2015.

Na sequência em busca do resultado positivo, somou quatro empates (Manaus, Jacuipense, Ferroviário e Tombense) e duas derrotas (Santa Cruz e Volta Redonda). O último triunfo ocorreu no dia 4 de julho, quando superou o Altos-PI, fora de casa. No torneio, venceu também a Jacuipense.

Velho conhecido

Em busca do melhor desempenho dentro de campo, a aposta alviverde existe à beira do gramado: Leston Júnior. O técnico desenvolve o trabalho desde 2020 e conhece bastante o palco do jogo. Em 2018, no Almeidão, conquistou o Campeonato Paraibano pelo próprio Botafogo-PB.

Legenda: O Floresta busca um resultado positivo na Paraíba para se distanciar da zona de rebaixamento Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta

“A sensação de voltar ao Almeidão é de felicidade, o fato de não ter o público tira o encanto, mas a minha conquista do Estadual de 2018 foi marcante, tenho boas recordações. É um prazer voltar, agora como adversário, em uma situação que precisamos fazer um grande jogo”, afirmou.

Para a escalação, a baixa é o zagueiro Willian Goiano. Atleta está suspenso por acúmulo de cartão.

Botafogo-PB

O Belo está na liderança isolada da Série C, com 20 pontos e aproveitamento de 55,6%. Para o próximo compromisso, o time não conta com os dois principais armadores da equipe: os meias Esquerdinha e Marcos Aurélio, ambos suspensos.

A esperança de gols é depositada no atacante Éderson, que estava no Fortaleza em 2020. O centroavante foi contratado junto ao ABC como grande reforço para a sequência da 3ª divisão: balançou as redes uma vez em seis partidas.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Série C do Campeonato Brasileiro - 13ª rodada

Data: 20 de agosto de 2021

Hora: 20 horas

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Onde assistir: TV NSports

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Adenilson de Souza (RO) e Joverton Wesley de Souza (RO)

ESCALAÇÃO

BOTAFOGO-PB

Lucas; Gabriel Yanno, Daniel Felipe e Willian Machado; Sávio, Amaral, Pablo, Tinga (Clayton) e Gabriel Araújo; Juba e Éderson. Técnico: Gerson Gusmão.

FLORESTA

Tony, Daniel, Alisson, Mailson, Fábio Alves; Jô, Marconi, Thiago Primão; Carlos Renato, Deysinho, Alison Mira. Técnico: Leston Júnior.