Bolívia x Peru: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bolívia e Peru entram em campo nesta quinta-feira (16), às 17h, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, para disputar a 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

A Bolívia é a última colocada na tabela, ainda sem pontuar após 4 rodadas. Já o Peru é o 9º, com apenas um ponto, portanto, ambas estão fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bolívia:

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luís Haquin, José Sagredo, Carlos Roca e Danny Bejarano; Moisés Villarroel, Henry Vaca e Héctor Cuellar; Rodrigo Ramallo e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

Peru:

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram , Anderson Santamaría e Nilson Loyola; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Franco Zanelatto e Andy Polo; André Carrillo; Paolo Guerrero. Técnico: Juan Reynoso.

BOLÍVIA X PERU | FICHA TÉCNICA

Competição: 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Data: 16/11/2023 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)