Bia Haddad vence Magdalena Frech e avança às quartas de final do WTA 250 de Birmingham

A brasileira Beatriz Haddad avançou às quartas de final do WTA 250 de Birmingham, na Inglaterra, ao vencer a polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 7/6. A tenista enfrentará a italiana Camila Giorgi.

Bia Haddad venceu o 1º set com facilidade, mas viu a polonesa crescer no confronto ao vencer o 2º set e iniciar o 3º set com uma vantagem de 4/2. A tenista brasileira, porém, conseguiu reverter, virando o duelo e vencendo o set decisivo por 7 a 6.

Recentemente, Beatriz conquistou os títulos de simples e duplas no WTA 250 de Nottingham, também na Inglaterra. A brasileira foi a primeira a conquistar um título na quadra de grama após a ‘era de Maria Esther Bueno’, em Manchester.

No ranking da ATP, Bia figura na 32ª colocação, sendo uma das atletas mais promissoras da modalidade.

