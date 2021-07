Bélgica x Itália: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Eurocopa de 2021 tem um dos jogos mais esperados das quartas de final nesta sexta-feira (2), com o duelo entre as seleções da Bélgica e Itália. A partida ocorre às 16h (de Brasília), no estádio Allianz Arena, na Alemanha, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

O confronto vale vaga nas semifinais da competição continental. Em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Na persistência da igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A equipe nacional que avançar terá pela frente o vencedor da outra chave: Suíça ou Espanha. Os times se enfrentam no mesmo dia, mas às 13h, em São Petersburgo, na Rússia.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e o SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen; Thorgan Hazard, Witsel, Tielemans e Meunier; Mertens (Eden Hazard), Lukaku e Carrasco (De Bruyne).

Técnico: Roberto Martínez.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini e Spinazzola; Barella, Jorginho e Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne.

Técnico: Roberto Mancini.

Estratégias

As duas seleções chegam para a partida em grande fase na Eurocopa, sendo apontadas como as sensações da competição após eliminações de França, Alemanha e Portugal. O técnico da Bélgica, Roberto Martínez, considera que será um confronto entre equipes que buscam o gol em todos os momentos.

"A Itália vai atacar desde o primeiro segundo. Será um jogo muito estruturado e dinâmico. Cada jogador conhece o seu papel. O jogo contra Portugal foi um jogo que poderia ter sido disputado muito mais adiante. Normalmente os jogadores não jogam esses jogos físicos e intensos nesta fase do torneio. Felizmente, tivemos dias suficientes para recuperar e preparar", afirmou.

No lado italiano, o discurso é de respeito ao adversário, apontado como 'um dos melhores do mundo'. No entanto, o técnico Roberto Mancini considera necessária a manutenção do estilo de jogo da Azzurra para conseguir o resultado.

"Vamos jogar o nosso próprio jogo, respeitando sempre a equipa que enfrentamos porque sabemos que são bons. Não há jogos fáceis neste torneio. A Bélgica é certamente uma das melhores equipes no mundo agora, mas não muda muito porque cada jogo é difícil nesta fase do torneio", considerou.

Bélgica x Itália

Estádio: Allianz Arena, na Alemanha

Horário: 16h (de Brasília) desta sexta-feira (2)

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

