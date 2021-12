Bayern de Munique x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Liga dos Campeões da Europa 2021-2022 recebe um clássico nesta quarta-feira (8): Bayern de Munique x Barcelona. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Allianz Arena, na Alemanha, pela 6ª rodada do Grupo E.

Na tabela, a equipe alemã ocupa a liderança com 15, já classificada para o mata-mata. O Barça está na 2ª posição, com 7, e pode confirmar a vaga com um triunfo. A chave é completada por Benfica (5) e Dínamo de Kiev (1).

No 1º turno, na Espanha, o Bayern venceu por 3 a 0. Na ocasião, Müller e Lewandowski, duas vezes, firmaram o placar.

Palpite para o jogo

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal TNT e o serviço de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Hernández e Richards; Roca, Tolisso; Coman, Muller e Sané; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Pique e Alba; González, Busquets e De Jong; Dembélé, Depay e Coutinho. Técnico: Xavi.

BAYERN DE MUNIQUE x BARCELONA

Competição: Liga dos Campeões da Europa 2021-2022.

Horário: 17h (Horário de Brasília).

Estádio: Allianz Arena, na Alemanha.

