Barroca elogia comprometimento do elenco do Ceará após empate sem gols diante da Ponte Preta

Neste domingo (07), o Ceará enfrentou a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP, e ficou no empate sem gols. Após o jogo, que encerra uma sequência de três confrontos seguidos longe da Capital cearense para o Alvinegro, o treinador Eduardo Barroca concedeu entrevista coletiva e elogiou o compromisso que vem enxergando de sua equipe.

“Empatamos em um jogo fora de casa e mesmo em um início de trabalho, com pouco tempo, conseguimos somar quatro pontos de seis disputados. Óbvio que viemos tentar buscar a vitória, mas acredito que estamos evoluindo em alguns aspectos. Posso exaltar o compromisso dos meus jogadores diante de tantas adversidades. Jogamos fora de casa, em um horário que não estamos habituados, vindo de uma comemoração de título, que prejudicou um pouco nossa recuperação física, mas tivemos um bom comprometimento e fomos organizados para pontuar”, ressaltou.

Para o treinador, além do ponto somado, também foi importante passar pelo jogo desta manhã sem sofrer gols, fato que ocorreu pela última vez diante do Iguatu, na semifinal do Cearense, quando o Vovô venceu por 2 a 0. “Pra mim era muito importante estancar o que vinha acontecendo antes. Sofremos um gol de pênalti no primeiro jogo e um gol na final da Copa do Nordeste, mas hoje já não aconteceu. Conseguimos controlar bem o jogo na nossa defesa e sair daqui sem sermos vazados”, analisou.

Próximo jogo

O Ceará volta a campo já na quarta-feira (10), às 19h, diante do vice-líder Vitória, no Estádio Presidente Vargas, em jogo atrasado válido pela 4ª rodada da Série B.