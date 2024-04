Barcelona cogita pedir repetição de clássico por possível erro em gol anulado por VAR; entenda

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, veio a público nesta segunda-feira (22), para criticar a arbitragem do clássico com o Real Madrid, que aconteceu no domingo (21). O dirigente cobrou imagens e áudios do lance mais polêmico do jogo, válido pelo Campeonato Espanhol, e afirmou que poderá até pedir a repetição da partida.

Laporta se mostrou indignado com o que chamou de "gol fantasma" de Lamine Yamal ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, quando a partida estava empatada por 1 a 1, Lamal completou para o gol, em jogada dentro da área, e o goleiro do Real evitou o segundo gol dos catalães.

A polêmica se deve à defesa de Andriy Lunin, que pareceu ter tirado a bola de dentro do gol. A arbitragem considerou que ele fez a defesa em cima da linha. Os ângulos das câmeras, contudo, não são favoráveis e não deixam margem para uma avaliação definitiva.

"Ontem (domingo) houve várias jogadas discutíveis, mas acima de tudo há uma que foi fundamental e pode levar a uma mudança no resultado da partida. Como podem imaginar, estou falando do 'gol fantasma' de Lamine Yamal. Para ter certeza do ocorrido, informo que o Barcelona vai exigir ao Comitê Técnico de Árbitros e à Federação Espanhola de Futebol que nos forneçam todas as imagens e áudios gerados pela ação", disse Laporta, em vídeo publicado pelo próprio clube no site e nas redes sociais.

O presidente do Barça prometeu medidas legais caso as imagens deixem claro que houve o gol, não marcado durante a partida. E avisou que poderá pedir a repetição do clássico, vencido pelo Real por 3 a 2, no estádio Santiago Bernabéu. "Caso se confirme que foi um gol legal, iremos além e solicitaremos o 'replay' da partida", declarou.

Legenda: A vitória de virada deixou o time do técnico Carlo Ancelotti com 11 pontos de vantagem sobre o maior rival Foto: THOMAS COEX / AFP

A vitória de virada deixou o time do técnico Carlo Ancelotti com 11 pontos de vantagem sobre o maior rival (81 a 70, restando seis rodadas) para o final do Espanhol. Na história, o Real chegou à vitória 105, contra 100 do Barcelona e 52 empates.