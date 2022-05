Atlético-MG x Tolima: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Nesta quarta-feira (25), o Atlético Mineiro enfrenta o Tolima, no Mineirão, às 21h30, em duelo válido pela 6ª rodada da Taça Libertadores da América.

O Galo faz confronto direto pela liderança do Grupo D. Com 11 pontos e vaga nas Oitavas, o time mineiro pode até perder por dois gols de diferença que será líder. O Atlético tem 3 pontos e 5 de saldo de vantagem para o colombiano, que garante vaga com um empate.

ONDE ASSISTIR



ESPN e Star+

PALPITES



inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho Fernández; Ademir, Eduardo Sasha e Hulk. Técnico: "Turco" Mohamed

TOLIMA-COL

Domínguez; Marulanda Vásquez, Quiñones, Moya (Caicedo); Rovira, Ureña e Cataño (Orozco); Plata, Lucumi e Rangel. Técnico: Hernán Torres

Ficha Técnica

ATLÉTICO-MG X TOLIMA-COL

Data: 25 de maio de 2022

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)