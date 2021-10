Atlético Cearense perde fora de casa por 3 a 1 e está eliminado da Série D do Brasileiro

Sem conseguir impor um bom ritmo de jogo, o Atlético Cearense perdeu para o Campinense no jogo da volta pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro e foi eliminado da competição. Apesar do resultado negativo, o time cearense já havia conquistado uma vaga para disputar a Série C em 2022.

Os gols do jogo, que terminou em 3 a 1 para os donos da casa, foram marcados por Anselmo e Marcos Nunes (duas vezes), para o Campinense, e Erick Pulga para o Atlético-CE.

Início movimentado

Os donos da casa começaram dominando a partida, conseguindo trocar muitos passes no campo de ataque e forçando o Atlético-CE a recuar as linhas de marcação para conter os avanços pelas laterais do campo.

Sentindo a falta de espaços no ataque, restava ao Campinense os chutes de fora da área e as jogas ensaiadas de bola parada, como faltas e escanteios.

Logo aos 6 minutos, Marcelinho bateu com muita força ainda do meio de campo e chegou a assustar o Carlão. Mas o goleiro da Águia só precisou acompanhar enquanto a bola saia pela linha de fundo.

Pouco tempo depois, aos 10, no entanto, Carlão precisou salvar o Atlético com uma ótima defesa. Matheus Régis recebeu na área, pelo lado esquerdo, dominou e chutou de esquerda, mas parou em uma defesa ágil com os pés.

Apesar do ímpeto defensivo da equipe cearense, o Campinense conseguiu abrir o placar aos 20. Fábio Lima desviou a bola após cruzamento na área e achou o atacante Anselmo, que preciso apenas empurrar a bola para o gol. Carlão até tentou cortar, mas não alcançou e ficou vendido no lance.

Com o passar do tempo, contudo, com pressão do resultado negativo, o Atlético-CE foi ganhando mais posse de bola e consegui empatar o jogo aos 32 minutos, após jogada ensaiada de escanteio. Após uma "tabelinha" entre Dudu Itapajé e Ewerton Potiguar, o camisa 10 da Águia conectou um ótimo passe para Erick Pulga, que bateu colocado, sem dar chances para o goleiro Mauro Iguatu.

Segundo tempo

No segundo o tempo, o Campinense voltou bem melhor que o Atlético, conseguindo criar boas oportunidades logo nos primeiros minutos. Logo aos 9, Filipe Ramon arriscou de longe e forçou Carlão a mandar a bola pela linha de fundo após um quique estranho no gramado.

A primeira chance da Águia cearense veio só aos 18, após troca de passes na entrada área do Campinense. A bola sobrou para Caio, que chutou meio sem jeito, para em uma defesa sem dificuldades para Mauro Iguatu.

Depois de várias tentativas, aos 34, saiu o segundo gol do Campinense. Depois de um cruzamento na área e duas furadas da zaga do Atlético, a bola sobrou para Marcos Nunes mergulhou para recolocar a Raposa à frente no placar.

Marcos Nunes ainda ampliou a vantagem do Campinense aos 46 da etapa final. Em jogada de contra-ataque, o atacante que veio banco, cortou da esquerda para o meio do campo e chutou com força, mandando a bola no canto do gol de Carlão. O goleiro do Atlético até tentou fazer a defesa, mas não alcançou. 3 a 1.

Disputa na final

Com a vitória o Campinense se classificou para a final da Série D. O time da Paraíba vai aguardar o resultado do confronto entre ABC-RN e Aparecidense para conhecer o adversário pelo título da quarta divisão do Brasileiro.

O jogo da outra chave está marcado para o próximo domingo (31), às 16h.