Atlético-CE vence Central por 3 a 1 e se aproxima do G4 da Série D

O Atlético-CE venceu o Central-PE, neste domingo (18), por 3 a 1, e se aproximou do G-4 do Grupo A03 da Série D do Campeonato Brasileiro. Olavio (2x) e Erick Pulga marcaram em favor da Águia da Precabura, enquanto Pedro Maycon descontou para a Patativa.

A equipe cearense figura na 5ª posição, com 10 pontos conquistados em sete partidas disputadas. ABC-RN (15), Campinense (11), Sousa (11) e América-RN (11) estão no G-4 do Grupo A03.

O Atlético-CE volta a campo no próximo sábado (24), no Estádio Domingão, em Horizonte, contra o Central-PE. O duelo, válido pela 8ª rodada, abre o returno da Série D do Campeonato Brasileiro.