Atletas são obrigados a correr entre carros na Meia Maratona de Fortaleza; veja vídeos e entenda

Uma das corridas mais tradicionais da capital cearense, a 17ª Meia Maratona Internacional de Fortaleza 2022 reuniu milhares de atletas brasileiros e estrangeiros no último domingo (24). No entanto, vários problemas foram relatados pelos participantes durante o evento. Em diversos vídeos, é possível ver os corredores dividindo espaço nas ruas com carros e caminhões.

Ao Diário do Nordeste, os atletas denunciaram a desorganização no trajeto e o risco em correr ao lado de veículos de grande porte. Marcada para às 5h30, a saída foi da Muralha do Forte Nossa Senhora. O momento coincidiu com o fim de uma grande festa realizada nas proximidades. Sem o bloqueio das ruas, corredores e automóveis se misturaram nas ruas. Anderson Monteiro participou da prova. Ele registrou a situação em vídeo, mostrando o perigo ao qual os atletas foram submetidos durante o trajeto.

“Tivemos que dividir espaço com carros em várias partes do percurso. Uma prova sem balizamento, chocou com o show no Marina Park. O envelope do kit, que deveria vir com o número de peito e chip, veio vazio. A desorganização começa na entrega do kit até a prova propriamente dita. O mínimo para se fazer uma corrida é o respeito com o atleta. E não teve. Nossa esperança é que um dia a prova seja organizada por quem saiba fazer corrida, que não queira somente lucrar”, disse o corredor.

Atletas de alto nível prejudicados

Além da prova principal, a de 21km, de 5 e 10km também foram disputadas. Nas imagens feitas pelo atleta, é possível ver participantes correndo entre os veículos enquanto o trânsito flui normalmente.

“Muita desorganização mais do que nos anos anteriores, desde a entrega dos kits, prova e premiação. Tivemos uma aluna que foi 3⁰ lugar geral e não teve o resultado corrigido. Ainda estamos no aguardo da organização da prova para correção do erro”, relatou Elton Rocha, corredor.

O evento foi organizado pela empresa Mandacaru Adventure e teve apoio da Federação Cearense de Atletismo (FCAt) e da Associação Cearense das Federações Desportivas. A reportagem tentou contato com a Mandacaru, mas não obteve resposta.

Em nota, a Federação Cearense de Atletismo (FCAt) disse que o foi um fato lamentável e que colocou em risco os participantes do evento. "Entramos em contato com o organizador da corrida e solicitamos os devidos esclarecimentos sobre o que aconteceu, porque as vias não estavam devidamente fechadas, qual foi a falha", disse Jerry Welton, presidente da Fcat.

Por fim, a Federação disse que solicitou uma reunião com as empresas e órgãos para evitar novos episódios como o do último domingo. “Está claro que alguns procedimentos precisam ser aperfeiçoados para que os participantes de corridas, sejam em áreas urbanas e/ou de maré tenham o máximo de segurança para participarem desses eventos”, finalizou.

Trânsito

Responsável também pela ordenação do trânsito na capital cearense, a AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania) informou que a empresa organizadora apresentou um plano antes do evento e, por isso, recebeu autorização dos órgãos competentes.

Porém, ao realizar fiscalização no local do evento, a Autarquia constatou que parte dos bloqueios das ruas estavam em desacordo com a orientação dada pelo órgão ou não existiam. A AMC disse ainda que atuou para resolver o problema e zelar pela segurança dos atletas. O órgão municipal prometeu tomar providências sobre o tema.

“A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que a Mandacaru Adventure realizou os trâmites necessários para a realização da Meia Maratona Internacional de Fortaleza, obtendo autorização para realização do evento por parte de todos os órgãos competentes. No entanto, a partir de vistoria realizada pelo órgão no local do evento, foi constatado que alguns bloqueios estavam em desacordo com as orientações dadas. Além disso, a largada ocorreu sem a verificação de implantação de bloqueios necessários, ação de responsabilidade da empresa organizadora da prova.

Ao verificar os problemas ocorridos, a Autarquia atuou de forma a tentar reverter a situação de forma mais breve possível, a fim de garantir a continuidade da prova e a segurança dos competidores.

Vale ressaltar que coube à AMC aprovar o percurso da prova e fiscalizar o cumprimento das obrigações e orientações dadas à organizadora, que era responsável pela implantação de bloqueio das vias e contratação de pessoal credenciado para realizar o controle de tráfego.

Agora, a AMC analisa as providências que podem ser tomadas diante da questão.”

