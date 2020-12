Atletas de PSG e Istanbul deixam campo após ofensa racista em jogo da Liga dos Campeões

Os atletas de Paris Saint-Germain (PSG) e do Istanbul Basaksehir, da Turquia, realizaram um momento histórico nesta terça-feira (8) na Liga dos Campeões. Os elencos deixaram o campo no estádio Parque dos Príncipes, na França, após uma ofensa racista contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca.

Logo após a suspensão da partida, a UEFA se manifestou e obrigou o reinício do confronto. O Istanbul não retornou ao campo no momento programado pela entidade, apenas o plantel do PSG.

A ação criminosa foi realizada pelo 4º árbitro romeno Sebastian Colţescu. No banco de reservas, o atacante Demba Ba defendeu o companheiro de clube e reuniu os demais jogadores, que paralisaram a partida aos 23 minutos do 1º tempo.

Horas depois do ocorrido, a decisão da UEFA foi adiar o duelo decisivo do Grupo H para esta quarta-feira (9), a partir das 14h55, com o relógio marcando 13 minutos, momento em que o confronto foi paralisado. Além disso, também haverá troca no grupo de arbitragem, que deverão ser investigados pela entidade máxima da Europa. "Racismo e discriminação de qualquer forma não têm espaço no futebol", publicou a organização.

Com a derrota do Manchester United para o RB Leipzig, o PSG garante a classificação ao mata-mata até com uma derrota para a equipe turca.