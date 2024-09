Atlântico Erechim-RS x Fortaleza na final da Copa do Brasil de Futsal: veja horário e onde assistir

O Fortaleza Futsal visita o Atlântico Erechim–RS, neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), pelo duelo de ida da final da Copa do Brasil de Futsal. O confronto acontece no Ginásio CER Atlântico, em Erechim, no Rio Grande do Sul. A partida de volta acontecerá no próximo dia 29 deste mês.

Após realizar altos investimentos, a equipe cearense chega invicto na finalíssima. Ao todo, o Leão disputou oito jogos, com seis vitórias e dois empates — é dono da melhor campanha do torneio. No geral, marcou 39 gols e sofreu 17. O artilheiro da equipe é o ala Valdin, com sete bolas na rede.

CAMPANHA DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL DE FUTSAL

Bregafo-PA 5 x 5 Fortaleza (1ª fase)

Fortaleza 6 x 1 Bregafo-PA (1ª fase)

Fortaleza 1 x 0 Ard Apodi Futsal-RN (2ª fase)

Ard Apodi Futsal-RN 3 x 4 Fortaleza (2ª fase)

Deportivo Futsal-RO 0 x 7 Fortaleza (quartas de final)

Fortaleza 7 x 0 Deportivo Futsal-RO (quartas de final)

Minas Tênis Clube-MG 4 x 4 Fortaleza (semifinal)

Fortaleza 5 x 4 Minas Tênis Clube-MG (semifinal)

Ficha técnica

Atlântico Erechim-RS x Fortaleza — final da Copa do Brasil de Futsal

Local: Ginásio CER Atlântico, em Erechim (RS)

Data: 22/09/2021 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: YouTube do Atlântico e da CBFS