Athletico/PR deve ter 5 desfalques contra o Ceará; Veja quem está fora

O Athletico Paranaense foi direto da Colômbia onde jogou pela Copa Sul-Americana para Fortaleza, visando o duelo com o Ceará no sábado pela Série A do Brasileiro, às 17h, na Arena Castelão. O Furacão fez um treino leve na manhã de quarta-feira, ainda em Pereira, solo colombiano e o técnico António Oliveira vai definir o time no treino de hoje, já em Fortaleza.

O certo é que o time paranaense deve ter 5 desfalques para o duelo com o Ceará: o goleiro Santos e lateral-esquerdo Abner (estão com a Seleção Olímpica), o zagueiro Lucas Halter (machucado) e o lateral-direito Marcinho e o volante Richard (suspensos)

Os dois últimos, Marcinho e Richard, terão que cumprir mais um jogo de suspensão após punição imposta pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pela expulsão diante do Bahia, pela sexta rodada.

Escalação

Assim, o Athletico/PR, que vem de vitória diante do América de Cali na Colombia pela Sul-Americana, deve jogar com Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Nicolas; Christian, Erick e Léo Cittadini; Carlos Eduardo, Vitinho e Babi.

O Athletico é o 5º colocado, com 20 pontos em 10 jogos, enquanto o Ceará é o 11, com 15 pontos em 11 jogos.