Atacante da Chapecoense se desculpa após "momento de fúria" em briga no jogo com Internacional

O atacante Bruno Silva teve um "momento de fúria" durante a derrota para o Internacional por 2 a 1, nesta quinta-feira (24), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela Série A do Brasileiro. Aos 50 minutos do 2º tempo, o atleta deu uma rasteira em Peglow e acertou um soco no rosto de Caio Vidal na sequência. Nas redes sociais, se desculpou pelo ocorrido.

"Quero pedir desculpas ao Caio Vidal, para meus companheiros de profissão e aos torcedores da Chapecoense por minha atitude no final do jogo. Com os ânimos alterados acabei tomando decisões erradas, que vão contra os valores da Chapecoense. Mais uma vez quero pedir desculpas. Tenho o compromisso de buscar corrigir essa postura", escreveu.

O lance ocasionou uma briga generalizada. Caio Vidal acabou revidando a agressão e o goleiro reserva do Internacional, Danilo Fernandes, tomou as dores do adversário e também partiu para cima do atacante. Os três foram expulsos com a ajuda do VAR.

"Com o jogo paralisado, o jogador de número 07, da equipe da Chapecoense, foi expulso por haver agredido seu adversário de nº 31 com rasteira com uso de força excessiva. Ato contínuo o referido atleta também agrediu com um soco no rosto seu adversário de nº 47", relatou em súmula o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

Ainda sem vencer no Brasileirão, a Chapecoense ocupa a 18ª colocação com três pontos, mesma pontuação do Cuiabá, o 1º fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o confronto é diante do Athletico-PR, neste domingo (27), às 20h, fora de casa.