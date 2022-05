Associação promove ida de crianças carentes ao jogo do Fortaleza

Neste domingo (22), 20 crianças terão a oportunidade de ir ao estádio pela primeira vez. O projeto "Clube da Garotada", criado pela Associação Bem Tricolor, vai promover em parceria com o Fortaleza esta experiência na partida contra o Fluminense, às 16h, na Arena Castelão.

O instituto Semente da Liberdade será a primeira instituição agraciada e levará 20 crianças assistidas ao Castelão. O passeio inicia às 13h, as crianças chegarão ao estádio e realizarão um tour para conhecer os vestiários e gramado. Após as homenagens, as crianças assistirão o jogo no camarote fornecido pelo clube.

Atualmente, o projeto será realizado com três iniciativas:

Meu Primeiro Jogo, que oportuniza as crianças de instituições de ensino e carentes a assistirem o jogo do Fortaleza, com uma experiência completa no estádio;

Meu Primeiro Treino, que promove com que crianças de instituições de ensino e carentes conheçam o clube e ficarem próximas à realidade dos jogadores;

Visitas às instituições, que consiste em idas dos membros com mascote do clube e jogadores para as instituições com momentos de lazer e palestras educativas

O propósito do projeto consiste em trazer as crianças para perto do clube, promovendo a conscientização e educação através do esporte. Cada criança receberá um kit com camisas, mochila e carteirinha do clube da garotada. Além dos materiais, as crianças receberão gibis ilustrados. Na ocasião, será lançado o o gibi “Um sonho que liberta”, que contará através de ilustração a trajetória do Fortaleza da Série C até a Libertadores.