Arthur Cabral marca na vitória do Basel, chega aos 25 gols e supera melhor marca da carreira

O atacante Arthur Cabral segue brilhando com a camisa do Basel. Neste domingo (28), o brasileiro abriu o caminho para o time da Basiléia triunfar diante do FC Luzern, por 3 a 1, pela 15ª rodada do Campeonato Suíço. Raoul Petretta e Matías Palacios também marcaram.

Com o gol marcado diante do lanterna do Campeonato Suíço, Arthur Cabral chegou aos 25 gols na temporada 2021-2022. O número é superior a marca de 2018, quando balançou às redes 24 vezes, atuando pelo Ceará Sporting Club.

Pelo Basel, o brasileiro, de 23 anos, disputou 101 partidas e marcou 63 gols. Na atual temporada, são 26 partidas, com marcas impressionantes: artilheiro do Campeonato Suíço (14 gols), atleta com mais participações em gols do Campeonato Suíço (18) e artilheiro da fase preliminar da UEFA Conference League (8 gols).

Observado pelo Barcelona

Recém-convocado à Seleção Brasileira, para a disputa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022, o atacante Arthur Cabral está sendo observado pelo Barcelona, da Espanha, e pode vestir a camisa blaugrana na próxima temporada. De acordo com o jornal “Sport”, o clube catalão está disposto a investir entre 15 e 20 milhões de euros.

Uma possível negociação do brasileiro pode render frutos ao Ceará, que alega ainda ter porcentagem em uma futura venda de Arthur Cabral, além do mecanismo de solidariedade da FIFA.