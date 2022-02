Argentina x Colômbia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Argentina entra em campo nesta terça-feira (1°), às 20h30 (horário de Brasília), contra a Colômbia, pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo acontece no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Com a classificação para o Mundial garantida, a Argentina busca alcançar o Brasil na tabela de classificação. Os argentinos figuram na vice-liderança, com 32 pontos conquistados em 14 partidas. A Colômbia, por sua vez, figura na 6ª colocação, com 17 pontos, e almeja o G5 da competição sul-americana.

Vale ressaltar que o técnico Lionel Scaloni, da Argentina, não conta com o atacante Lionel Messi. O astro do Paris Saint-Germain (PSG) foi poupado da convocação para se resguardar para o confronto contra o Real Madrid, pelas quartas de final da UEFA Champions League, no dia 15 de fevereiro. Pelo lado colombiano, o técnico Reinaldo Rueda conta com força máxima.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Argentina x Colômbia - 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)

Data: 01/02/2022 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Danilo Manis (BRA)

Transmissão: Sportv 3

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Acuña, Martínez, Quarta e Molina; Lo Celso, Rodríguez e Di María; Lucas Ocampos, Lautaro Martínez e Ángelo Correa. Técnico: Lionel Scaloni.

Colômbia: Ospina; Cuadrado, Tesillo, Sánchez e Mojica; James Rodríguez, Barrios, Uribe e Luis Díaz; Borja e Falcão. Técnico: Reinaldo Rueda.