Argentina x Colômbia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O adversário do Brasil na final da Copa América de 2021 será definido nesta terça-feira (6), com o duelo entre as seleções da Argentina e Colômbia. A partida ocorre às 22h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis. Vale ressaltar que a Seleção Brasileira está na decisão porque venceu o Peru nesta segunda (5), no Engenhão, Rio de Janeiro/RJ.

Nas quartas, a Argentina venceu o Equador por 3 a 0. A Colômbia avançou após empatar sem gols com o Uruguai e bater o rival nas penalidades: 4x2.

Palpites

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelos canais SBT e ESPN, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Pezzella, Otamendi e Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes e Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Nico González.

Técnico: Lionel Scaloni.

Colômbia: Ospina, Muñoz, Mina, Sánchez e Tesillo; Wilmar Barrios, Cuéllar, Borré e Luis Díaz; Muriel e Zapata. Técnico: Reinaldo Rueda.

Estratégias

O duelo reúne os dois países inicialmente sedes da Copa América, prevista inicialmente para 2020 e adiada por conta dos casos de Covid-19. Com o artilheiro da competição Lionel Messi, autor de quatro gols, a Argentina espera manter a intensidade dos últimos jogos contra a Colômbia.

"Vai ser difícil como todas as partidas. Agora é uma fase decisiva que dá acesso à final. Esperamos jogar com a mesma intensidade, o mesmo desejo", afirmou o treinador Scaloni.

No lado colombiano, o time nacional tem o retorno do meia Cuadrado, grande destaque ofensivo da equipe. Prestes a completar 100 exibições pela seleção, o atleta ressaltou o desejo de chegar na decisão.

"Vamos jogar uma final contra a Argentina. Vamos colocar não 100, mas 200 por cento e não poupar esforços", declarou.

Argentina x Colômbia

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília/DF

Horário: 22h (de Brasília) desta terça-feira (6)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)