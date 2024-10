Argentina x Bolívia pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

A Argentina entra em campo nesta terça-feira (15), às 21h (horário de Brasília), contra a Bolívia, pela 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG).

A Albiceleste é a 1ª colocada com 19 pontos, mas vem de dois resultados ruins: derrota para a Colômbia em Barranquila e empate com a Venezuela em Maturín.

A Bolívia é a 6ª colocada com 12 pontos e sonha com uma vaga na Copa do Mundo. São 3 vitórias seguidas, contra Venezuela (4x0 em Al Alto), Chile (2x1, fora) e Colômbia (1x0 em El Alto).



Onde assistir

O canal SporTV 2 transmite.

Palpites para o jogo

Escalações:

Argentina:

Rulli; Gonzalo Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Lo Celso e Thiago Almada; Lautaro Martínez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

Bolívia:

Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez e José Sagredo; Ervin Vaca, Robson Matheus e Gabriel Villamíl; Miguelito, Jeyson Chura e Carmelo Algarañaz. Técnico: Oscar Villegas.



FICHA TÉCNICA | Argentina x Bolívia

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG).

Data: terça-feira, 15 de outubro

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2