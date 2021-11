Apresentado no Barcelona, Xavi diz que recebeu e recusou proposta da Seleção Brasileira

O novo técnico do Barcelona, o ex-meia Xavi Hernández, foi apresentado à imprensa nesta segunda-feira (8) em momento conturbado do time catalão. Após estar vencendo a Real Sociedad por 3 a 0, o Barça sofreu empate no fim e ampliou a crise que começou desde a saída de Lionel Messi.

Mas um ponto da entrevista chamou ainda mais atenção. O ex-volante foi indagado sobre uma suposta proposta da Seleção Brasileira e confirmou o contato da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“É verdade que me ofereceram. Primeiro, seria auxiliar de Tite, e depois da Copa assumiria a Seleção. Mas minha ideia era vir ao Barça.”

A Seleção Brasileira nunca teve treinador estrangeiro na sua história. O contato mostra a intenção da CBF em tirar Tite do comando técnico independente do resultado da próxima Copa do Mundo, Catar 2022.

Crise blaugrana

Desde a chegada do técnico Ronald Koeman, demovido do cargo há cerca de 15 dias, o Barcelona vive fase completamente destoante da história recente. No meio de tabela no Espanhol, a equipe luta para encaixar bons jogos, mas não tem evolução em campo, mesmo com técnico interino Sergi Barjuan. Agora é a vez de Xavi, um ídolo do clube, tentar recompor a história.

“Chego em um momento delicado, mas me sinto preparado. Sei que estamos gerando entusiasmo, é preciso colocar ordem e exigir o máximo. O projeto é de médio a longo prazo."