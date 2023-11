Apostador confessa para namorada que teria tentado manipular jogo entre Flamengo e Avaí na Série A

Ainda de acordo com a conversa, os atletas receberiam R$ 800 mil adiantado e o elo entre Romário e os jogadores do time catarinense seria Marlon Bruno Nascimento da Silva, chamado de "meu fechamento". O encontro aconteceria no Hotel Hilton, onde a delegação do Avaí estava hospedada.

Legenda: Troca de mensagens entre o apostador e a namorada. Foto: TV Globo e ge

A partida terminou com Avaí vencendo o Flamengo por 2 a 1, em pleno Maracanã. A equipe catarinense até saiu atrás do placar com um gol contra bizarro, mas virou o jogo, e o suposto esquema acabou não se concretizando.