Após edição cancelada pela pandemia, Mundial Sub-20 retorna em 2023 na Argentina

Após o cancelamento da edição de 2021 por conta da pandemia de covid-19, o Mundial Sub-20 de futebol retorna quatro anos depois neste sábado (20), na Argentina, que receberá 504 jogadores de 24 seleções.

As delegações participantes tiveram que cancelar de última hora sua viagem à Indonésia por decisão da Fifa, que retirou a organização do torneio do país do sudeste asiático por questões políticas e religiosas.

Beneficiada pela mudança de sede, a seleção argentina, que não tinha se classificado, vai enfrentar os favoritos Brasil, Uruguai, Inglaterra e França, sem descartar uma nova surpresa africana. A Ucrânia, atual campeã, não conseguiu vaga.

Pandemia e política

O caminho até a edição de 2023 foi tortuoso. A pandemia tinha obrigado o cancelamento dos Mundiais Sub-20 e Sub-17 em 2021, o que privou gerações de disputar os principais torneios de base. Com todas as seleções já classificadas, a Indonésia, apoiadora da causa palestina e cuja população é majoritariamente muçulmana, se opôs à participação de Israel, com quem não tem relações diplomáticas.

Nesse cenário, a Fifa foi obrigada a buscar uma nova sede quando faltavam apenas sete semanas para o início da competição. Sorte da Argentina, que não tinha se classificado e agora vai disputar o torneio como anfitriã. Quatro estádios do país vão receber 52 jogos: Bicentenário (San Juan), Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero), Malvinas Argentinas (Mendoza) e Diego Armando Maradona (La Plata).

Em casa, os argentinos, maiores vencedores do torneio, vão em busca do sétimo título.

Legenda: Javier Mascherano tem a missão de buscar o título com a Seleção Argentina. Foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

"É uma boa possibilidade diante da nossa torcida, do nosso povo. Sabemos que isso tem que ser uma motivação", disse o técnico da Argentina Sub-20, Javier Mascherano, ao TyC Sports.

Brasil entre os favoritos

Legenda: Seleção Brasileira é a atual campeã do Sul-Americano Sub-20. Foto: DANIEL MUNOZ / AFP

O Brasil, campeão sul-americano da categoria em fevereiro, vai atrás do seu sexto título mundial. Será o primeiro Mundial Sub-20 da Seleção desde 2015, após a ausência em 2017 e 2019.

Entre os destaques do time estão o meia Andrey Santos (Vasco), capitão no título do Sul-Americano, e os atacantes Marcos Leonardo (Santos) e Matheus Nascimento (Botafogo).

Derrotado pelo Brasil na final do torneio continental, o Uruguai é outro candidato ao título, assim como a Inglaterra, que traz a base do time campeão Sub-19 da Europa, liderada pelo meia Carney Chukwuemeka, do Chelsea.

Já a França chega comandada pelo atacante Malamine Efekele, do Monaco, que é comparado ao astro do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Com um título (Gana, em 2009) e três semifinais desde então, a África vem representada por Nigéria e Senegal. Por sua vez, a Coreia do Sul, atual vice-campeã, é o principal time asiático.

Ausências e estreia

Legenda: Ucranianos foram mal no torneio qualificatório e não conseguirão defender o título. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Em plena guerra com a Rússia, a Ucrânia, atual campeã, está fora do torneio por conta dos maus resultados que a impediram de se classificar. Também não vão à Argentina os bicampeões Portugal (1989 e 1991) e Sérvia (1987 e 2015), além de Espanha (título em 1999) e Alemanha (1981).

Por outro lado, a estreante na edição de 2023 será a República Dominicana.

Clubes x Seleções

Legenda: Atacante Vitor Roque não foi liberado pelo Athletico e desfalcará o Brasil na competição. Foto: JUAN BARRETO / AFP

Em meio às disputas dos campeonatos nacionais, o Mundial Sub-20 colocou os clubes em um dilema: exibir seus jogadores nessa vitrine ou contar com eles em suas competições locais.

Com aval da Fifa, que não obriga as equipes a cederem seus jogadores para estes torneios, a Seleção Brasileira não terá os atacantes Vítor Roque (Athletico-PR) e Endrick (Palmeiras).

Também não estarão presentes o argentino Alejandro Garnacho (Manchester United), o uruguaio Álvaro Rodríguez (Real Madrid), o inglês Rico Lewis (Manchester City) e o francês Mohamed Ali-Cho (Real Sociedad).