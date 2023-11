Ao lado de Guilherme Costa, Rebeca Andrade concorre ao prêmio de melhor atleta do Pan-Americano

O Panam Sports Awards é uma premiação que elege os melhores atletas e as melhores equipes dos jogos Pan-Americanos de 2023. Rebeca Andrade e Guilherme Costa são os brasileiros que concorrem ao prêmio. A votação do prêmio é popular e acontece até o dia 5 de dezembro no site Panam Sports. O premiado será conhecido no dia 9 de dezembro em Miami, nos Estados Unidos.

Rebeca Andrade, nos jogos no Chile, conquistou dois ouros e duas pratas. A ginasta brasileiro concorre na categoria Melhor Atleta Feminina e na categora Criador de Mudança. Guilherme Costa, por sua vez, está concorrendo na categoria Melhor Atleta Masculino.

Além de Rebeca e Guilherme, o Brasil também foi indicado em outras categorias e possui nove chances de vencer o prêmio. Melhor equipe masculina (vôlei), melhor equipe feminina (handebol), legado Cali 2021 masculino (o triatleta Miguel Hidalgo), legado Cali 2021 feminino (a ginasta Maria Eduarda Alexandre), lenda do esporte (o nadador Thiago Pereira) e comitê olímpico com melhor desempenho, são os concorrentes.

CATEGORIAS CONCORRIDAS PELO BRASIL - Melhor Atleta Masculino: Guilherme Costa (BRA), Jacob Foster (EUA), Santiago Ford (CHI), Ethan Katzberg (CAN), Nicholas Paul (TTO) e Osmar Olvera (MEX) - Melhor Atleta Feminina: Rebeca Andrade (BRA), Joselyn Brea (VEN), Maggie Mac Neil (CAN), Regina Jaquess (EUA), Sunny Choi (EUA) e Marileidy Paulino (DOM) - Melhor Equipe Masculina: Voleibol (BRA), Beisebol (COL), Hóquei (ARG) e Basquete 3×3 (EUA) - Legado Cali 2021 Masculino: Miguel Hidalgo (BRA), Juan Mantilla (COL), Angelo Caro (PER), Lucas Nervi (CHI) e Brian Yang (CAN) - Legado Cali 2021 Feminino: Maria Eduarda Alexandre (BRA), Gabriela Rueda (COL), Martina Weil (CHI), Catherine Oliver (MEX) e Mary Tucker (EUA) - Criador de Mudança: Rebeca Andrade (BRA), Kristel Köbrich (CHI), Marileidy Paulino (DOM) e Skylar Park (CAN) - Panam Lenda do Esporte: Thiago Pereira (BRA), Javier Sotomayor (CUB), Mark Spitz (EUA) e Felix Sanchez (DOM) - Comitê Olímpico com Melhor Desempenho: Brasil, Estados Unidos e México