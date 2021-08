Ana Patrícia revela que desmaiou antes da eliminação: 'triste pela derrota, mas feliz pela luta'

Depois de perder para as suíças no vôlei de praia e ser eliminada das Olimpíadas de Tóquio, nesta segunda-feira (2), Ana Patrícia revelou em entrevista à TV Globo que desmaiou no colo da cearense Rebecca, com quem faz dupla, um dia antes do jogo pelas quartas de final.

"Passei muito mal. Triste pela derrota, mas feliz pela luta. Em momentos passou pela cabeça desistir, pois não aguentava mais, mas ela estava ao meu lado. Só a gente sabe o que passados e nem todo mundo vê", desabafou a atleta.

As brasileiras foram eliminadas pelas suíças Joana Heidrich e Anouk Verge-Depre, em três sets, parciais de 21/19, 18/21 e 15 a 12.

Ana Patrícia e Rebecca perderam o primeiro set, se recuperaram no segundo, mas não conseguiram superar as adversárias na parcial decisiva.

Assim, o Brasil, maior medalhista do vôlei de praia em Olimpíadas, tem apenas uma dupla viva na competição: Alison e Alvaro, que, nas quartas de final, enfrentarão a dupla da Letônia que eliminou os também brasileiros Evandro e Bruno Schmidt. Mais cedo, Agatha e Duda já haviam sido eliminadas no torneio.

