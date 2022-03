Amistosos de seleções neste sábado (26): Bélgica empata com a Irlanda; Inglaterra vira contra Suíça

Bélgica e Inglaterra foram duas das 19 seleções já garantidas na Copa do Mundo do Catar de 2022 que estiveram em campo neste sábado (26) para amistosos preparatórios visando o Mundial. Número 1 no ranking da Fifa, a Bélgica empatou por 2 a 2 com a Irlanda em Dublin, já a Inglaterra virou o jogo por 2 a 1 contra a Suíça, que também estará na próxima Copa.

A Bélgica abriu o placar aos 11 minutos, com Batshuayi. O empate irlandês veio aos 32, com Chiedozie Ogbene de bicicleta. No 2º tempo, aos 12, o meia-atacante Hans Vanaken subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio e voltou a colocar a Bélgica em vantagem. Alan Browne entrou no decorrer da partida para buscar o empate para o time da casa aos 39 minutos.

A Inglaterra buscou uma virada por 2 a 1 contra a Suíça em Wembley. Aos 21 minutos, os visitantes abriram o placar com Embolo. O time inglês conseguiu buscar o empate ainda no 1º tempo, nos acréscimos. Luke Shaw, lateral do Manchester United, acertou um chutaço da entrada da área. O gol da vitória britânica veio no 2º tempo, aos 33 minutos, em pênalti de Harry Kane.

Amistosos da Data Fifa neste sábado (26):

Irlanda 2x2 Bélgica

Inglaterra 2x1 Suíça

Eslovênia 1x1 Croácia

Catar 2x1 Bulgária

Índia 0x3 Bielorrússia

Islândia 1x1 Finlândia

Gibraltar 0x0 Ilhas Faroé

Espanha 2x1 Albânia