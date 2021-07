Altobeli Silva fica fora da final dos 3.000 m com obstáculos

O brasileiro Altobeli Silva está fora da final de atletismo dos 3.000 m com obstáculos nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

Em prova disputada no estádio Olímpico de Tóquio nesta sexta-feira (30, horário local), ainda noite quinta (29) no Brasil, Altobeli disputou a terceira e última série do qualificatório e terminou na nona posição, com o tempo de 8min29s17.

Os três primeiros de cada série se classificaram à final, além dos seis melhores tempos restantes. Após a prova, o brasileiro desabafou por não ter avançado à decisão por medalha.

"Estou me sentindo muito mal, chateado, porque eu sei o quanto eu treinei, batalhei, abri mão, uma frustração muito grande. Quando você não treina, vai para festinha, dá migué, é uma coisa. Quando você abre mão de tudo isso, se isola, espera um resultado ótimo, e acontece isso que aconteceu, minha vontade é de chorar", disse ao SporTV.

"Na Rio-2016, fui finalista e não treinava o que eu treinava agora. Decepção muito grande. É analisar se isso vale a pena", acrescentou.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte