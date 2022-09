Alison dos Santos é campeão da Diamond League nos 400m com barreiras; veja prova

Alison dos Santos é campeão da Diamond League nos 400 metros com barreiras. O brasileiro faturou o troféu ao completar a prova em 46s98, recorde da competição.

Com a conquista, o Piu juntou-se a Fabiana Murer, bicampeã no salto com vara, na lista de vencedores brasileiros da competição. A brasileira venceu em 2010 e 2014.

Piu foi para a decisão como líder do ranking da Diamond League, depois de vencer as etapas de Doha, Eugene, Oslo, Estocolmo, Silésia e Bruxelas. Ele bateu os americanos Khallifah Rosser e CJ Allen, que fizeram 47s76 e 48s21, ficaram com o segundo e o terceiro lugar, respectivamente.

Na prova desta quinta-feira, o brasileiro não teve seus principais rivais na disputa - Ray Benjamin e Karsten Warholm (campeão olímpico) - já que nenhum deles conseguiu se classificar para a final em Zurique.

Piu "voando"

Medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio no ano passado, Alison está invicto em 2022. Além das vitórias ao longo da disputa da Diamond, ele conseguiu a medalha de ouro no Campeonato Mundial desta temporada, disputado em julho, nos Estados Unidos. Foi em território americano que ele fez seu tempo mais baixo, 46s29, para se colocar no topo do ranking da World Athletics.

