Alemanha x Armênia pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção da Alemanha entra em campo neste domingo (5), às 15h45 (horário de Brasília), contra a Armênia, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, solo alemão.

Os armênios lideram o Grupo J da competição europeia, com 10 pontos. A Alemanha, por sua vez, ocupa a vice-liderança com 9. O vencedor do confronto assume a liderança. Apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta na Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Palpites para o jogo

Escalação

Alemanha

Leno; Gosens, Süle, Kehrer e Baku; Kimmich e Gündogan; Sané, Havertz e Musiala; Werner. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Armênia

Yurchenko; Hovhannisyan, Calisir, Voskanyan e Hambardzumyan; Udo, Grigoryan e Bichakhchyan; Mkhitaryan, Adamyan e Vadarnyan. Técnico: Joaquin Caparros.

Ficha técnica

Alemanha x Armênia - 5ª rodada das Eliminatórias da Europa

Local: Mercedes-Benz Arena, em Suttgart (ALE)

Data: 05/09/2021 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Transmissão: Estádio TNT Sports