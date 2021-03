Ágatha e Duda faturam 6º ouro e conquistam Circuito Brasileiro de vôlei de praia

Ágatha e Duda conquistaram neste domingo o primeiro título do Circuito Brasileiro de vôlei de praia juntas. E de maneira perfeita, disputando a final das oito etapas e ganhando seis, sendo cinco consecutivas. A conquista, em Saquarema, no Rio de Janeiro, veio com a vitória por 2 a 0 sobre Bárbara Seixas e Carol Solberg, com duplo 21/17.



Foi a coroação de uma temporada excelente. A dupla subiu ao topo do pódio em seis das oito finais disputadas. São cinco medalhas de ouro seguidas e o 12° triunfo da parceria em uma etapa do circuito. Ágatha soma na carreira 19 ouros e Duda, 13. Elas vêm de um bronze conquistado na etapa do Catar do Circuito Mundial, na semana passada.



Com apenas 22 anos, Duda ainda foi eleita a craque da decisão e festejou a conquista. "Nos esforçamos muito. Se manter entre as melhores é ainda mais difícil do que chegar lá", disse. "Nosso time é muito estudado pelas outras duplas e queremos sempre mais", afirmou a atleta de Sergipe.



Duda revelou que, depois de abrir mão da disputa passada pela vaga olímpica, erguer o título agora era a prioridade. "Aprendemos uma com a outra e tentamos tirar de todos os jogos onde podemos melhorar. Pela corrida olímpica, acabamos não participando de algumas etapas na temporada passada e colocamos como meta esse ano vencer o Circuito Brasileiro", enfatizou. "Fico muito feliz de termos alcançado esse objetivo. É meu primeiro título brasileiro e um sonho realizado."



Ágatha endossou as palavras da parceira e espera repetir o sucesso na busca pela segunda medalha olímpica. "É muito bom conquistar o que se coloca como meta. Acho que nosso time nunca tinha colocado tão forte isso como meta", ressaltou. "E aí esse ano a gente colocou "vamos ser campeãs brasileiras". Independentemente de o foco maior ser Tóquio, a gente tinha condição de primeiro brigar pelo Brasileiro e depois pensar lá na frente."



A paranaense admite que elas estão jogando forte no circuito justamente para fazer bonito no Japão. "Na verdade, não deixa de ser uma construção para frente. Porque se colocando aqui querendo o primeiro lugar o tempo todo, a gente se obriga a toda hora ter de buscar ferramentas para conseguir estar em primeiro", falou. "E essa busca por ferramentas faz com que a gente aumente nossa bagagem para Tóquio. Agora, foco total internacional. Começar a estudar, jogar as etapas lá fora pensando já em quem são os times que vão estar nos Jogos Olímpicos. Foco total internacional a partir de agora", destacou



Na disputa pelo bronze, melhor para a dupla formada por Ana Patrícia e Rebecca, que venceram, de virada, Taiana e Hegê, por 2 a 1, parciais de 19/21, 21/15 e 15/11.

