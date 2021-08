ABC x Flamengo pela Copa do Brasil: confira horário do jogo, onde assistir e prováveis escalações

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), contra o ABC-RN, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece na Arena das Dunas, em Natal (RN). O SporTV e o Premiere transmitem o confronto para todo o Brasil.

Na partida de ida, o Rubro-Negro carioca goleou a equipe potiguar por 6 a 0. Com a classificação praticamente encaminhada, o Flamengo relacionou 11 jogadores do Sub-20 e irá para o duelo com apenas um titular: o zagueiro Léo Pereira. O técnico Renato Gaúcho também não viajou para Natal. O Flamengo será dirigido pelo auxiliar Marcelo Salles.

Para garantir vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o ABC, por sua vez, precisará reverter um elástico placar e vencer o Flamengo por seis gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Não há gol qualificado na competição.

Onde assistir

O duelo entre ABC-RN x Flamengo será transmitido para todo Brasil pelo SporTV e Premiere.

Provável escalação

ABC-RN

Wellington; Vinicius Silva, Alisson Cassiano, Vinicius Leandro e Netinho; Vinicius Paulista, Valderrama, Marcos Antônio e Felipe Manoel; Wallyson e Gustavo Henrique. Técnico: Moacir Júnior.

Flamengo

Gabriel Batista; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Ramon; Gomes, Thiago Maia, Vitinho e Lázaro; Michael e Pedro. Técnico: Marcelo Salles.

Ficha técnica

ABC-RN x Flamengo - oitavas de final da Copa do Brasil

Local : Arena das Dunas, em Natal (RN)

: Arena das Dunas, em Natal (RN) Data : 05/08/2021 (quinta-feira)

: 05/08/2021 (quinta-feira) Horário : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) Árbitro : Ramon Abatti Abel (SC)

: Ramon Abatti Abel (SC) Transmissão: Preemiere e SporTV