7ª edição Iron Macho chega ao Ceará, com 1,5km de aventura e sustentabilidade

Iniciada no dia 7 de setembro, em João Pessoa (PB), a 7ª edição do Iron Macho chega ao Ceará nesta terça-feira (15). O evento é considerado um dos kite trips mais tradicionais do Brasil, com boa estrutura e foco em segurança. Ao todo, são 7 anos de pesquisa em mapeamento geográfico, ao longo de 1.500 km entre o Nordeste e o Norte.

O esporte ganha cada vez mais espaço no Brasil, principalmente no Ceará, no momento em que também se fortalece para estrear com força nos Jogos Olímpicos de París 2024. Além disso conta com "ampla rede de contatos com estadias e restaurantes, unindo o melhor da aventura esportiva às melhores vivências locais, por onde passarão os kitesurfistas".

Legenda: Trajeto percorrido pelos competidores Foto: Divulgação

Segundo a organização do Iron Macho, trata-se de "uma verdadeira imersão esportiva e social que valoriza uma região com alto potencial turístico, com abundância de belezas naturais: o Nordeste". Neste ano, os clientes da kitetrip são 70% brasileiros e 30% estrangeiros, com 111 confirmados e 38 staffs (motoristas, paramédico fulltime, bombeiros, fotógrafos, videomakers, produtores, instrutores de kite).

Sustentabilidade

O Iron Macho também destaca a importância da sustentabilidade nas ações e aderiu aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Com isso, realiza limpeza em praias cearenses: Aracati (Canoa Quebrada), Beberibe (Uruaú), Caucaia (Cumbuco), São Gonçalo do Amarante (Pecém), Paraipaba (Lagoinha), Amontada (Icaraí de Amontada), Jericoacoara e Camocim.

Parceira do Iron Macho e do Winds For Future, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) fortalece a importância das práticas sustentáveis.

"Estamos participando dessa jornada, a kitetrip Iron Macho, uma atividade extremamente interessante para a conscientização da importância do mar do nosso litoral. Estaremos juntos nas limpezas das praias cearenses nesse evento tão importante para o esporte, cultura e sobretudo para nosso meio ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente é parceira do Iron Macho e do Winds For Future", comentou o secretário Artur Bruno.

Para Deborah Lilienfeld, diretora de desenvolvimento sustentável do Winds for Future, “é incrível ver essa união entre práticas de sustentabilidade e o kitesurfe na 7ª edição do Iron Macho. O ano de 2021, além de marcar o início da Década dos Oceanos, marca também essa transformação positiva que o Iron Macho traz para seus eventos”.

