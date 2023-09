11ª Edição da Corrida Pé na Carreira acontece neste domingo na Beira-Mar; Veja detalhes

No domingo (1), acontece a 11ª edição da Corrida Pé Na Carreira, na Via Paisagística da avenida Beira Mar, em Fortaleza, a partir das 5h30, com percursos de 4km e 8km, além de uma categoria exclusiva para cadeirantes e paratletas. A corrida, que tem como largada a tradicional vaia cearense, teve sua primeira edição em 2009 e completa 11 anos em 2023, sendo a única corrida de rua própria e independente do Ceará a ultrapassar a marca de uma década.

A expectativa é de receber mais de 4.000 competidores, superando o público da edição passada, em 2022, que contou com cerca de 3.800 inscritos no Pé na Carreira e 465 crianças no Chinela, Menino, que acontecerá no dia anterior (sábado).

"Temos um público majoritariamente feminino, cerca de 52% dos nossos participantes são mulheres, é a única corrida de rua mista da cidade com maioria feminina", revela Fernando Elpídio.



Como é a corrida

A corrida Pé Na Carreira é dividida em quatro categorias, batizadas de acordo com expressões do "cearensês". A categoria Café com Leite é individual (masculino e feminino) de 4km; na categoria Eita, Mah!, os participantes são cadeirantes e paratletas, no percurso de 4km; já a Na Volta a Mãe Compra é o percurso de 8km individual masculino e feminino; e o último é a categoria Se Garante, Viu, para pessoas acima de 60 anos, no percurso de 8km.

Programação

5H . ABERTURA DA ARENA

5H30 . CONCENTRAÇÃO DOS ATLETAS

6H . LARGADA CADEIRANTES E PARATLETAS 4KM

6H05 . LARGADA GERAL 4KM E 8KM

7H30 . ENCERRAMENTO DA PROVA COMPETITIVA NO PERCURSO | TEMPO DE CORTE

7H45 . INÍCIO DA PREMIAÇÃO

8H15 . PROGRAMAÇÃO CULTURAL

9H . ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES