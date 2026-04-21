Virginia reage ao ver novo visual da mãe após cirurgias: 'Corpinho de mocinha'
Margareth Serrão passou por uma série de procedimentos estéticos, incluindo lipoaspiração e abdominoplastia.
A influenciadora Virginia Fonseca publicou nas redes a reação ao ver o novo visual da mãe, Margareth Serrão. Aos 60 anos, a empresária passou por uma série de cirurgias plásticas no corpo e no rosto, em março deste ano.
"Gente! Corpinho de mocinha!", escreveu Virginia ao mostrar a mãe circulando na mansão com sutiã cirúrgico e short. O vídeo foi publicado nesta segunda-feira (20) no Instagram da influencer.
O combo de procedimentos estéticos foi um presente da filha. Margareth contou nas redes sociais à época que realizou lipoaspiração com lipoenxertia glútea,mastopexia com implante de prótese de silicone.
Múltiplas cirurgias
“Vou falar para vocês o que fiz. O abdômen, a mama com silicone. Não gosto de peito grande, então coloquei do tamanho que ele era, que eu amei. Ficou parecendo peitinho de mocinha. E lipo nos braços”, disse.
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Além disso, fez intervenções no rosto, como a retirada do excesso de pele nas pálpebras e preenchimento facial.
“Tô, assim, super realizada, muito feliz, muito feliz. Agora vamos recuperar. Fazer tudo para recuperar direitinho. Graças a Deus, sou feliz e é isso que eu quero falar para vocês”, completou.