Virgínia Fonseca tem conta banida em definitivo no TikTok e passa por problemas nos Estados Unidos

A influencer digital Virgínia Fonseca recebeu uma notícia desagradável na manhã desta sexta-feira (15). A rede social TikTok informou que a conta da influenciadora foi banida em definitivo da plataforma.

Por meio de um story feito em sua conta no Instagram, Virgínia contou que foi surpreendida pelo alerta do TikTok, que justificou a exclusão da conta “devido a várias violações de Diretrizes na Comunidade”.

Legenda: Virgínia Fonseca tem conta banida em definitivo do TikTok Foto: Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca Influencer digital "Acordo como????? Conta no app vizinho banida. Ai foi loucura ta"

Virgínia lamentou o caso já que recentemente teria alcançado 31 milhões de inscritos em seu canal na plataforma.

“Ontem eu tinha batido 31M lá no app vizinho e hoje minha conta foi banidaaa kkkkkkk rindo p n chorar”, lamentou.

Perrengues na viagem

A influenciadora também publicou vários stories sobre a viagem a que deu início junto com o marido e a filha para os Estados Unidos. Inclusive, Virgínia travou a coluna ao abaixar para pegar a chupeta da filha no chão do aeroporto. Em seguida, perdeu seu voo e foi encaixada em outro que atrasou.

Quando conseguiram embarcar no voo atrasado, ela mostrou que a família foi colocada na classe econômica, na parte de trás do avião.