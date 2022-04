Cardi B revela foto e nome do segundo filho: "tinha que ser o nome dele!"

A rapper Cardi B e o marido Offset revelaram o nome do segundo filho, 'Wave Set Cephus', nascido em 4 de setembro de 2021. Na última quinta-feira (14), a artista também compartilhou a primeira foto do pequeno no Instagram.

Nas fotos postadas, o bebê apareceu vestindo um casaco e calças azuis, uma camiseta branca e um tênis da mesma cor. Uma grande corrente prata em formato de onda, que é o significado do nome do segundo filho, também chama atenção nas imagens.

Cardi B legendou a imagem colocando emojis de dinossauro, onda e ursinho. No Twitter, a cantora contou que foi o marido quem sugeriu o nome do menino, Wave, e ela aceitou.

Cardi B Rapper “Tinha que ser o nome dele!”

Cardi e Offset também são pais de Kulture, de três anos.