'Igualzinho', reage Maraisa, dupla com Maiara, sobre onças batizadas com nomes das cantoras

A notícia de que duas onças-pintadas foram batizadas com o nome da dupla Maiara e Maraisa fez a cantora Maraisa reagir na web e dizer que achou "igualzinho".

Os animais foram resgatados em dezembro do ano passado e vivem no Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco (AC).

As onças foram resgatadas no município de Sena Madureira e doadas ao Parque, onde são abrigados mais de 200 animais silvestres. Os funcionários do local que apelidaram os animais.

Além das onças Maiara e Maraisa, o Parque também abriga a onça que leva o nome de Marília Mendonça.

Os nomes das onças vêm fazendo sucesso com o público e, de acordo com o portal UOL, as visitas dobraram e chegou a quatro mil na última semana.