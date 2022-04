Taynara Cabral e Thiago Barros rompem relação, e influenciadora alega traição

Chegou ao fim o relacionamento do casal de influenciadores Taynara Cabral e Thiago Barros. A pernambucana anunciou o término com uma mensagem de desabafo em seus stories do Instagram.

Os dois estavam juntos há dois anos e seis meses e, segundo disse no texto, ela foi traída e enganada pelo namorado.

"Hoje começa uma nova fase da minha vida...após 2 anos e 6 meses de namoro com muita lealdade, honestidade, amor, parceria e dedicação, descobri que não recebia o mesmo de quem me relacionava", começou dizendo Taynara.

"Entrei para a lista das mulheres traídas que se doavam por inteiro, mas são enganadas como se fossem nada. [...] Estou tentando ficar 100% bem, estou segura porque sei que o problema não está em mim", conta.

Legenda: Tayana postou um longo desabafo no Instagram Foto: Reprodução Instagram

Taynara Cabral disse, ainda, estar com a família e amigos neste momento, e desejar o melhor para o ex-namorado. "Desejo o melhor e que ele possa aprender e ser uma pessoa melhor com tudo isso", concluiu.

Thiago Barros confirma traição, mas diz não ser o único culpado

O influenciador Thiago Barros comentou em uma página de fofoca do Instagram sobre o término. Apesar de confirmar a traição, ele tenta culpá-la sobre algo que não quer esclarecer.

Foto: Reprodução Instagram

"Caímos na tentação! Os dois! Tudo que ela falou é verdade! Só não contou a parte dela. Enfim, vida que segue. Erramos um com o outro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e faria tudo diferente. Ela sabe o que fez comigo também", iniciou.

"Ontem, minha assessoria veio aqui, tivemos uma reunião de como e quando iriamos postar essa notícia. Eu acordei agora sem entender nada, é como se ela quisesse limpar a barra dela e jogar a culpa em mim", afirmou.

O humorista acrescentou que não foi o único culpado.

"Eu sei onde eu errei e assumo isso. Fui menino, mas não é justo eu levar a culpa sozinho. É um assunto muito delicado, que envolve muito mais coisa. Estou me apegando em Deus. Parem de me xingar, vocês estão vendo um lado da moeda. Apenas respeitem meu tempo e é isso. Agora, eu preciso ficar perto da minha família. Apenas isso", finalizou.