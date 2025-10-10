'Semana Maluca': pais e filhos se unem em produções criativas pelo Dia das Crianças
Cabelos e mochilas inusitadas marcam as comemorações e ganham destaque nas redes sociais
A "Semana Maluca", tradição recente que antecede o Dia das Crianças em muitas escolas, se tornou um dos momentos mais esperados do ano. É o período em que cabelos e mochilas se transformam com ideias criativas, e pais e filhos se envolvem juntos nas produções.
A brincadeira, que começou como uma atividade escolar, hoje movimenta as redes sociais com vídeos que mostram a imaginação das famílias e a empolgação das crianças.
Abner se transformou em Russell
Um dos vídeos mais vistos é o de Abner Rian, de 6 anos, que se vestiu como Russell, do filme "Up: Altas Aventuras". A ideia partiu da irmã, Emyle Santana, que sempre achou o irmão parecido com o personagem. “Tive apenas dois dias pra produzir a fantasia e a casinha, tudo bem improvisado. Mesmo feito às pressas, deu tudo certo”, conta.
O vídeo já soma 18 milhões de visualizações no TikTok, e Abner está curtindo a fama.
Ele vive dizendo que está famoso e até que quer um segurança”, brinca Emyle.
Mochila de caixa elétrica
A pequena Sofia também chamou atenção ao levar para a escola uma mochila de caixa elétrica, criada pelo pai, o eletricista Danilo Fernandes. Ele explica que a ideia surgiu quando não conseguiram imprimir o material para outro modelo.
“Como eu já tinha os materiais, tive a ideia de usar uma caixa elétrica. A Sofia amou e pra mim foi mais fácil, porque estava dentro do meu ramo de trabalho”, conta.
O resultado, com fitas de LED coloridas, virou sucesso nas redes. Atualmente, o vídeo está com mais de sete milhões de visualizações.
Bandeja de ovos que virou penteado
A Alexia virou destaque ao usar uma bandeja de ovos na cabeça. No vídeo, ela finge tropeçar, e os ovos falsos, com molas, parecem prestes a cair, gerando risadas e sustos.
A mãe, Raquel Escorel, conta que a família planeja tudo com antecedência.
“Todo ano a gente pensa em algo diferente. O importante é que ela se divirta. Quando não está divertido, a gente nem faz”, afirma.
O vídeo já ultrapassou sete milhões de visualizações no Instagram.
Cabelo inspirado em pavão
No interior do Paraná, a menina Donata pediu um penteado de pavão. A mãe, Geovana Sversutt, usou penas verdadeiras da fazenda onde moram para montar o visual.
“Meu sogro guarda as penas que caem todo ano, e resolvemos usá-las. Eu queria o leque todo aberto, igual quando o pavão mostra a cauda”, conta Geovana.
A criação fez sucesso entre os colegas e nas redes sociais, onda já ultrapassou a marca de dois milhões de visualizações.