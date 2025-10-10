'Semana Maluca': pais e filhos se unem em produções criativas pelo Dia das Crianças

A "Semana Maluca", tradição recente que antecede o Dia das Crianças em muitas escolas, se tornou um dos momentos mais esperados do ano. É o período em que cabelos e mochilas se transformam com ideias criativas, e pais e filhos se envolvem juntos nas produções.

A brincadeira, que começou como uma atividade escolar, hoje movimenta as redes sociais com vídeos que mostram a imaginação das famílias e a empolgação das crianças.

Abner se transformou em Russell

Legenda: A fantasia do menino foi elaborada pela irmã e já conta mais de 18 milhões de visualizações nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um dos vídeos mais vistos é o de Abner Rian, de 6 anos, que se vestiu como Russell, do filme "Up: Altas Aventuras". A ideia partiu da irmã, Emyle Santana, que sempre achou o irmão parecido com o personagem. “Tive apenas dois dias pra produzir a fantasia e a casinha, tudo bem improvisado. Mesmo feito às pressas, deu tudo certo”, conta.

O vídeo já soma 18 milhões de visualizações no TikTok, e Abner está curtindo a fama.

Ele vive dizendo que está famoso e até que quer um segurança”, brinca Emyle.

Mochila de caixa elétrica

Legenda: A caixa possui botões que mudam a cor do LED Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A pequena Sofia também chamou atenção ao levar para a escola uma mochila de caixa elétrica, criada pelo pai, o eletricista Danilo Fernandes. Ele explica que a ideia surgiu quando não conseguiram imprimir o material para outro modelo.

“Como eu já tinha os materiais, tive a ideia de usar uma caixa elétrica. A Sofia amou e pra mim foi mais fácil, porque estava dentro do meu ramo de trabalho”, conta.

O resultado, com fitas de LED coloridas, virou sucesso nas redes. Atualmente, o vídeo está com mais de sete milhões de visualizações.

Bandeja de ovos que virou penteado

Legenda: Alexia aproveitou a fantasia para assustar e brincar com diversas pessoas Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Alexia virou destaque ao usar uma bandeja de ovos na cabeça. No vídeo, ela finge tropeçar, e os ovos falsos, com molas, parecem prestes a cair, gerando risadas e sustos.

A mãe, Raquel Escorel, conta que a família planeja tudo com antecedência.

“Todo ano a gente pensa em algo diferente. O importante é que ela se divirta. Quando não está divertido, a gente nem faz”, afirma.

O vídeo já ultrapassou sete milhões de visualizações no Instagram.

Cabelo inspirado em pavão

Legenda: O cabelo maluco de pavão foi um desejo espontâneo de Donata Foto: Reprodução/Redes Sociais

No interior do Paraná, a menina Donata pediu um penteado de pavão. A mãe, Geovana Sversutt, usou penas verdadeiras da fazenda onde moram para montar o visual.

“Meu sogro guarda as penas que caem todo ano, e resolvemos usá-las. Eu queria o leque todo aberto, igual quando o pavão mostra a cauda”, conta Geovana.

A criação fez sucesso entre os colegas e nas redes sociais, onda já ultrapassou a marca de dois milhões de visualizações.